Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Споряджені ракетоносії росіян на чергуванні — яку загрозу становлять для Одещини arrow

Споряджені ракетоносії росіян на чергуванні — яку загрозу становлять для Одещини

11 червня 2024 09:17
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ракетоносії ЧМФ РФ у морях - скільки "Калібрів" мають
Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 11 червня, росіяни продовжують тримати споряджений ракетоносій у Чорному морі. Також кораблі із "Калібрами" на борту спостерігаються в Азовському та Середземному морях. Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту; 
  • в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • у Середземному морі перебуває два ракетоносії із залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 5 суден, з них жодне не рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ворожий флот станом на 11 червня
Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.

Раніше військові ГУР уразили також й патрульний катер росіян "Мангуст"  Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.

корабель
ВМС
Чорне море
флот
Одеса
російські війська
Азовське море
загроза кораблів
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна