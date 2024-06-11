Ракетоносії ЧМФ РФ у морях - скільки "Калібрів" мають

Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 11 червня, росіяни продовжують тримати споряджений ракетоносій у Чорному морі. Також кораблі із "Калібрами" на борту спостерігаються в Азовському та Середземному морях. Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже загроза обстрілів залишається надвисокою.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

у Середземному морі перебуває два ракетоносії із залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку прохід здійснили:

до Чорного моря — 9 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — 5 суден, з них жодне не рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив рейдовий буксир росіян "Сатурн", що використовувався для допомоги великим суднам у маневруванні, а також для рятувальних операцій. Це сталось біля берегів Євпаторії, що у тимчасово окупованому Криму.



Раніше військові ГУР уразили також й патрульний катер росіян "Мангуст" Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил оборони.