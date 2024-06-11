Ракетоносители ЧМФ РФ в морях - сколько "Калибров" имеют

Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ

На сегодня, 11 июня, россияне продолжают держать снаряженный ракетоноситель в Черном море. Также корабли с "Калибрами" на борту наблюдаются в Азовском и Средиземном морях. Следует быть внимательным к сигналам воздушной тревоги, ведь угроза обстрелов остается сверхвысокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном море — 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 8 кораблей окупантов. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится два ракетоносителя с залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

к Черному морю — 9 судов, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря — 5 судов, из них ни одно не двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Количество вражеских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн", который использовался для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций. Это произошло у берегов Евпатории, расположенной во временно оккупированном Крыму.



Ранее военные ГУР поразили также и патрульный катер россиян "Мангуст". Он имел на вооружении гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил обороны.