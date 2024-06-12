Россияне держат снаряжение ракетоносителя в Черном море: ВМС

Военные корабли вражеского флота в море. Фото: УНИАН

По состоянию на среду, 12 июня, ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — Черном, Азовском и Средиземном. На борту фиксируемых в акватории Черного моря кораблей — более 20 ракет типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов остается сверхвысокой.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море — 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 7 кораблей окупантов. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится два ракетоносителя с залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив проход совершили:

к Черному морю — 7 судов, из них 4 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

к Азовского моря — 8 судов, из них 1 двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

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Напомним, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, что подразделение ГУР поразило рейдовый буксир россиян "Сатурн" , который использовался для помощи крупным судам в маневрировании, а также спасательных операций. Это произошло у берегов Евпатории, расположенной во временно оккупированном Крыму.



Ранее военные ГУР поразили также и патрульный катер россиян "Мангуст" У него были вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил обороны.