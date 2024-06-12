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Взрывы на Одесчине — утром российские захватчики атаковали регион баллистикой

12 июня 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Россияне запустили баллистику в Одессу 12 июня: детали ночной атаки
Россияне запустили в направлении Одесской области баллистическую ракету. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Утром 12 июня 2024 года Одесчина подверглась атаке со стороны временно оккупированного Крыма. Враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М" , направленную на мирные украинские города.

Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".

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Кроме этого, по информации военных, захватчики накануне нанесли удар и по Херсонщине. Регион обстреляли управляемыми авиабомбами.

Траектории запусков по Украине в ночь на 12 июня.
Запуски по территории Украины 12 июня. Фото: monitorwarr

Больше о ночной атаке

Напомним, в ночь на 12 июня 2024 года российские оккупационные войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В общей сложности было запущено 30 целей, из них 29 удалось уничтожить, а именно:

  • 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
  • 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
  • 24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях. Благодаря слаженным действиям украинских сил обороны удалось избежать значительных разрушений и жертв среди мирного населения.

По состоянию на среду, 12 июня, ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — в Черном, Азовском и Средиземном. На борту фиксируемых в акватории Черного моря кораблей — более 20 ракет типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов остается сверхвысокой.

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