Россияне запустили баллистику в Одессу 12 июня: детали ночной атаки

Взрывы на Одесчине — утром российские захватчики атаковали регион баллистикой
Утром 12 июня 2024 года Одесчина подверглась атаке со стороны временно оккупированного Крыма. Враг использовал баллистическую ракету "Искандер-М" , направленную на мирные украинские города.
Об этом сообщает Служба по связям с общественностью воздушного командования "Юг".
Атака юга Украины
Кроме этого, по информации военных, захватчики накануне нанесли удар и по Херсонщине. Регион обстреляли управляемыми авиабомбами.
Больше о ночной атаке
Напомним, в ночь на 12 июня 2024 года российские оккупационные войска нанесли массированный ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты. В общей сложности было запущено 30 целей, из них 29 удалось уничтожить, а именно:
- 1 аэробалистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";
- 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555;
- 24 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136".
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской и Винницкой областях. Благодаря слаженным действиям украинских сил обороны удалось избежать значительных разрушений и жертв среди мирного населения.
По состоянию на среду, 12 июня, ракетоносители россиян продолжают находиться на дежурстве в трех морях — в Черном, Азовском и Средиземном. На борту фиксируемых в акватории Черного моря кораблей — более 20 ракет типа "Калибр", поэтому угроза обстрелов остается сверхвысокой.
Читайте Новини.LIVE!