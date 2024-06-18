Российская авиация совершает более 10 вылетов над Черным морем ежедневно

Вражеская авиации в небе. Фото: росСМИ

В последнее время военные наблюдают значительный рост активности россиян в воздушном пространстве над Черным морем. Так, авиация и дроны оккупантов ежедневно выполняют более десятка вылетов.

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук .

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"Основную нагрузку на себя взял именно воздушный компонент, это более десятка самолетов в день находится в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. И более десятка вылетов, соответственно. Присутствует авиация в разном формате: это и истребители, бомбардировщики, патрульные самолеты, так же вертолеты разных моделей" , — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что дроны-разведчики тоже очень часто фиксируются над Черным морем. Беспилотники россиян патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

"Ежедневно их сбивают эти дроны. Это обычно "Орлан-10", "ZALA", "Supercam". Так же может быть "Mohajer-6" иранского производства, работает периодически. И даже был в гостях "Forpost"" , — добавил Дмитрий Плетенчук.

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