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Российские самолеты каждый день кружат над Черным морем — повышенная активность врага в воздухе

18 июня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Российская авиация совершает более 10 вылетов над Черным морем ежедневно
Вражеская авиации в небе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В последнее время военные наблюдают значительный рост активности россиян в воздушном пространстве над Черным морем. Так, авиация и дроны оккупантов ежедневно выполняют более десятка вылетов.

Об этом рассказал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук .

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"Основную нагрузку на себя взял именно воздушный компонент, это более десятка самолетов в день находится в воздушном пространстве над акваторией Черного моря. И более десятка вылетов, соответственно. Присутствует авиация в разном формате: это и истребители, бомбардировщики, патрульные самолеты, так же вертолеты разных моделей" , — рассказал Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что дроны-разведчики тоже очень часто фиксируются над Черным морем. Беспилотники россиян патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

"Ежедневно их сбивают эти дроны. Это обычно "Орлан-10", "ZALA", "Supercam". Так же может быть "Mohajer-6" иранского производства, работает периодически. И даже был в гостях "Forpost"" , — добавил Дмитрий Плетенчук.

Больше о событиях в Черном море

Мы писали, что сегодня ночью с территории временно оккупированного Крыма враг направил на Одесчину противорадиолокационную ракету Х-31П.

Ранее мы сообщали, что обстрелы кораблей, перевозящих продовольствие по Черному морю, со стороны россиян уменьшились. Это произошло не только благодаря эффективной работе украинских дронов и Вооруженных сил Украины, но и при участии стран-партнеров.

Также уничтожение Крымского моста, ранее игравшего ключевую роль в военной логистике России, уже не имеет столь важного стратегического значения для Украины. В настоящий момент нагрузка на сооружение очень уменьшилась.

самолет
авиация
война
дрон Шахид-136
авиабомба
Дмитрий Плетенчук
Одесса
российские войска
Одесская область
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