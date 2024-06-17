Безпека в Чорному морі - Плетенчук про важливі складові

Корабель та міна у Чорному морі. Фото: myc.news

Обстріли кораблів, які перевозять продовольство Чорним морем, з боку росіян зменшилися. Це сталось не тільки завдяки ефективній роботі українських дронів та Збройних Сил України, але й за участі країн-партнерів.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Військово-Морських Сил України Дмитро Плетенчук.

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"Є кілька основних складових. Це небезпека для росіян у Чорному морі завдяки дронам та береговим ракетно-артилерійським військам. Друге — це маршрут, який ми забезпечуємо через територіальні води країн-членів НАТО. Незважаючи на риторику Росії, територіальні води країн НАТО залишаються недоторканими", — пояснив речник ВМС.

Українські військові регулярно патрулюють морські шляхи, моніторять ситуацію та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Крім того, російські сили періодично здійснюють удари по портовій інфраструктурі, зокрема в Миколаївській та Херсонській областях, а також блокують порти в Криму та на Азовському морі.

"У портах України заблоковано близько шести десятків цивільних суден, які не змогли покинути ці порти через початок повномасштабного вторгнення", — додав Дмитро Плетенчук.

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Ми писали, що сьогодні, 17 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також ворог збільшив кораблі із "Калібрами" на борту в Азовському морі.

Також в Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0. Безпілотник оснащений усім необхідним, аби тримати під контролем акваторії водойм та поставляти необхідні припаси й озброєння Силам оборони.

Додамо, що російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не занурювались у воду.