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В Одесі презентували новітній морський безпілотник

17 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Морський дрон Stalker 5.0 представили в Одесі: що відомо
Морський новітній дрон. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі представили найновіший український морський дрон Stalker 5.0. Безпілотник оснащений усім необхідним, аби тримати під контролем акваторії водойм та поставляти необхідні припаси й озброєння Силам оборони.

Дрон представили на міжнародному безпековому форумі Black Sea Security Forum 2024.

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Stalker 5.0 — що відомо про дрон

Безекіпажний катер Stalker призначений для розвідки та патрулювання узбережжя у морських та річкових прикордонних районах. Він оснащений спеціальним відсіком для транспортування води, продовольства, військового спорядження та інших вантажів до позицій наших захисників.

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 кінських сил дозволяє дрону розганятися до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год) з крейсерською швидкістю 30 вузлів (55 км/год).

Дрон також обладнаний системою відеозв'язку та управління на базі Starlink. Вартість одного екземпляра становить близько 60 тисяч євро, що вчетверо дешевше за Magura V5.

Основні характеристики Stalker 5.0:

  • Довжина: 5 метрів.
  • Ширина: 1,2 метра.
  • Заявлена ​​дальність: 600 км.
  • Маса бойової частини: 150 кг.
  • Максимальна швидкість: 75 км/год.

Нагадаємо, що сучасна російсько-українська війна в акваторії Чорного моря стала рушієм для військового прогресу. Сьогодні більшість операцій виконують безпілотники, який у майбутньому має стати більше.  На думку військового, морські дрони невдовзі мають замінити людей.

Ми також повідомляли, що морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще потужнішими. Безпілотники тепер оснащені системами залпового вогню "Град".

Одеса
безпілотники
дрони
війна
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