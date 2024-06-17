Морской дрон Stalker 5.0 представили в Одессе: что известно

Морской новый дрон. Фото: Новини.LIVE

В Одессе представили новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Беспилотник оснащен всем необходимым, чтобы держать под контролем акватории водоемов и поставлять необходимые запасы и вооружение Силам обороны.

Дрон представили на международном форуме безопасности Black Sea Security Forum 2024.

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Stalker 5.0 — что известно о дроне

Безэкипажный катер Stalker предназначен для разведки и патрулирования на побережье в морских и речных приграничных районах. Он оснащен специальным отсеком для транспортировки воды, продовольствия, военного снаряжения и других грузов к позиции наших защитников.

Навесной бензиновый двигатель мощностью 60 лошадиных сил позволяет дрону разгоняться до скорости более 40 узлов (около 75 км/ч) с крейсерской скоростью 30 узлов (55 км/ч).

Дрон также оборудован системой видеосвязи и управления на базе Starlink. Стоимость одного экземпляра составляет около 60 тысяч евро, что вчетверо дешевле Magura V5.

Основные характеристики Stalker 5.0:

Длина: 5 метров.

Ширина: 1,2 метра.

Заявленная дальность: 600 км.

Масса боевой части: 150 кг.

Максимальная скорость: 75 км/ч.

Напомним, что современная российско-украинская война в акватории Черного моря стала двигателем для военного прогресса. Сегодня большинство операций выполняют беспилотники, которые в будущем должны стать больше. По мнению военного, морские дроны должны заменить людей.

Мы также сообщали, что морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще более мощными. Беспилотники теперь оснащены системами залпового огня "Град".