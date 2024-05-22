Морські дрони СБУ Sea Baby стали більш небезпечними для окупантів — які зміни

Sea Baby в дії. Фото: United24

Морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще потужнішими. Безпілотники тепер оснащені системами залпового вогню "Град" та вже продемонстрували перші успіхи з новим озброєнням.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

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Нові можливості

ВМСУ за допомоги дронів Sea Baby ефективно атакували позиції росіян на Кінбурнській косі у ніч з 20 на 21 травня. Завдяки новому озброєнню ці безпілотники завдають точних ударів по техніці та особовому складу окупантів.

"Наш Sea Baby — це не просто дрон, а багатофункціональна платформа, яка постійно вдосконалюється. Тепер вони оснащені реактивною системою залпового вогню, і це технологічне рішення вже демонструє потужні результати. Ворог може очікувати нові сюрпризи", — зазначив представник СБУ.

Раніше Служба безпеки України показала тестування першого дрону Sea Baby з тих, на які донатили українці. Загалом вдалося зібрати майже 300 мільйонів гривень на 35 дронів.

Ураження окупантів

Ми також писали, що Генеральний штаб заявив про вдалу операцію, під час якої українські військові пошкодили російський ракетний корабель "Циклон" у Севастополі. Ураження ворожого судна стало можливим у ніч на 19 травня.

Також ми писали, що Головне управління розвідки уразило черговий плавзасіб окупантів за допомогою дрону. Так, в тимчасово окупованому Криму зазнав пошкоджень швидкісний катер російських загарбників.