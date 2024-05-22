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Морские дроны СБУ Sea Baby стали более опасными для оккупантов — какие изменения

22 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Морские дроны СБУ Sea Baby стали более опасными для оккупантов — какие изменения
Sea Baby в действии. Фото: United24
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще мощнее. Беспилотники теперь оснащены системами залпового огня "Град" и продемонстрировали первые успехи с новым вооружением.

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в СБУ.

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Система залпового огня на морской дроне. Фото из открытых источников

Новые возможности

ВМСУ с помощью дронов Sea Baby эффективно атаковали позиции россиян на Кинбурнской косе в ночь с 20 на 21 мая. Благодаря новому вооружению эти беспилотники наносят точные удары по технике и личному составу оккупантов.

"Наш Sea Baby — это не просто дрон, а постоянно совершенствующаяся многофункциональная платформа. Теперь они оснащены реактивной системой залпового огня, и это технологическое решение уже демонстрирует мощные результаты. Враг может ожидать новые сюрпризы", — отметил представитель СБУ.

Ранее Служба безопасности Украины показала тестирование первого дрона Sea Baby, на которіе донатили украинцы. В общей сложности удалось собрать почти 300 миллионов гривен на 35 дронов.

Поражения оккупантов

Мы также писали, что Генеральный штаб заявил об успешной операции, во время которой украинские военные повредили российский ракетный корабль "Циклон" в Севастополе. Поражение вражеского судна стало возможным в ночь на 19 мая.

Также мы писали, что Главное управление разведки поразило очередное плавсредство оккупантов с помощью дрона. Так, во временно оккупированном Крыму получил повреждения скоростной катер российских захватчиков.

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