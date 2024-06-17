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Минная опасность и удары по портам — как ВМС противодействуют российской агрессии

17 июня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Безопасность в Черном море - Плетенчук о важных составляющих
Корабль и мина в Черном море. Фото: myc.news
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Обстрелы кораблей, перевозящих продовольствие по Черному морю, со стороны россиян уменьшились. Это произошло не только благодаря эффективной работе украинских дронов и Вооруженных Сил Украины, но и при участии стран-партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

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"Есть несколько основных составляющих. Это опасность для россиян в Черном море благодаря дронам и береговым ракетно-артиллерийским войскам. Второе — это маршрут, который мы обеспечиваем через территориальные воды стран-членов НАТО. Несмотря на риторику России, территориальные воды стран НАТО остаются нетронутыми" , — объяснил спикер ВМС.

Украинские военные регулярно патрулируют морские пути, мониторят ситуацию и обезвреживают взрывоопасные предметы. Кроме того, российские силы периодически совершают удары по портовой инфраструктуре, в частности, в Николаевской и Херсонской областях, а также блокируют порты в Крыму и на Азовском море.

"В портах Украины заблокировано около шести десятков гражданских судов, которые не смогли покинуть эти порты из-за начала полномасштабного вторжения" , — добавил Дмитрий Плетенчук.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 17 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель. Также враг увеличил корабли с "Калибрами" на борту в Азовском море.

Также в Одессе представили новейший украинский морской дрон Stalker 5.0. Беспилотник оснащен всем необходимым, чтобы контролировать акваторию водоемов и поставлять необходимые припасы и вооружение Силам обороны.

Добавим, что российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не погружались в воду.

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