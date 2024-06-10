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Окупаційні кораблі в Чорному та Азовському морях — яка тактика ворожого флоту

10 червня 2024 10:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Російські кораблі маневрують: скльки ракетоносіїв вивели
Кораблі окупантів у морях проводять маневри. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду. 

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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Ситуація в Чорному та Азовському морях

У Чорному морі російські кораблі продовжують виконувати завдання підводними човнами. При тому, що більшість з тих, хто виходить на чергування — мають на спорядженні "Калібри", але один підводний корабель взагалі  росіяни не виводять з пункту базування.

"Загалом їх в Азово-Чорноморському регіоні чотири, з яких три — носії крилатих ракет, і два з них періодично виходять у море. Один з невідомих причин у море не виходить", — повідомили у ВМС.

В Азовському морі  ж розміщено три великі десантні кораблі (ВДК) та три малі ракетні кораблі (МРК) проєкту "Буян-М". Вони були перебазовані до Азовського басейну з Криму, адже окупанти вирішили, що там їм буде безпечніше.

"Є й інші, але основна група — оці шість кораблів, які туди перейшли з пункту базування 'Новоросійськ'. Ймовірніше за все, це було з метою виконання військово-бойових завдань, тобто у них розпочався навчальний рік на флоті", — підкреслив представник ВМС.

Тактика у Чорному морі зводиться до патрулювання за допомогою підводного човна, а в Азовському  морі росіяни намагаються організувати навчальний процес. Окрім цього, вони також намагаються будувати баржі та загородження, аби звузити Керченський прохід.

Більше про ворожий флот

Ми писали, що сьогодні російські окупанти не полишають акваторію Чорного моря та тримають спорядженний ракетоносій. Також одиниці флоту загарбників спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Також аби вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

флот
Дмитро Плетенчук
Одеса
Азовське море
Чорне море
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