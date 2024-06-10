Російські кораблі маневрують: скльки ракетоносіїв вивели

Кораблі окупантів у морях проводять маневри. Фото: росЗМІ

Російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Про це в етері телемарафону повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

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Ситуація в Чорному та Азовському морях

У Чорному морі російські кораблі продовжують виконувати завдання підводними човнами. При тому, що більшість з тих, хто виходить на чергування — мають на спорядженні "Калібри", але один підводний корабель взагалі росіяни не виводять з пункту базування.

"Загалом їх в Азово-Чорноморському регіоні чотири, з яких три — носії крилатих ракет, і два з них періодично виходять у море. Один з невідомих причин у море не виходить", — повідомили у ВМС.

В Азовському морі ж розміщено три великі десантні кораблі (ВДК) та три малі ракетні кораблі (МРК) проєкту "Буян-М". Вони були перебазовані до Азовського басейну з Криму, адже окупанти вирішили, що там їм буде безпечніше.

"Є й інші, але основна група — оці шість кораблів, які туди перейшли з пункту базування 'Новоросійськ'. Ймовірніше за все, це було з метою виконання військово-бойових завдань, тобто у них розпочався навчальний рік на флоті", — підкреслив представник ВМС.

Тактика у Чорному морі зводиться до патрулювання за допомогою підводного човна, а в Азовському морі росіяни намагаються організувати навчальний процес. Окрім цього, вони також намагаються будувати баржі та загородження, аби звузити Керченський прохід.

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Ми писали, що сьогодні російські окупанти не полишають акваторію Чорного моря та тримають спорядженний ракетоносій. Також одиниці флоту загарбників спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.



Також аби вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.