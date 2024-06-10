Российские корабли маневрируют: сколько ракетоносителей вывели

Корабли окупантов в морях проводят маневры. Фото: росСМИ

Российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук.

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Ситуация в Черном и Азовском морях

В Черном море российские корабли продолжают выполнять задачи с помощью подводных лодок. При том, что большинство из тех, кто выходит на дежурство, имеют на снаряжении "Калибры", но один подводный корабль вообще россияне не выводят из пункта базирования.

"В общей сложности их в Азово-Черноморском регионе четыре, из которых три — носители крылатых ракет, и две из них периодически выходят в море. Одна из неизвестных причин в море не выходит" , — сообщили в ВМС.

В Азовском море же размещены три больших десантных корабля (ВДК) и три малых ракетных корабля (МРК) проекта "Буян-М". Они были перебазированы в Азовский бассейн из Крыма, ведь оккупанты решили, что там им будет безопаснее.

"Есть и другие, но основная группа — эти шесть кораблей, которые туда перешли из пункта базирования "Новороссийск". Скорее всего, это было с целью выполнения военно-боевых задач, то есть у них начался учебный год на флоте" , — подчеркнул представитель ВМС.

Тактика в Черном море сводится к патрулированию с помощью подлодки, а в Азовском море россияне пытаются организовать учебный процесс. Кроме того, они также пытаются строить баржи и заграждения, чтобы сузить Керченский проход.

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Мы писали, что сегодня российские оккупанты не покидают акваторию Черного моря и держат там снаряженный ракетоноситель. Также единицы флота захватчиков наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.



Также, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.