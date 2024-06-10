Рух ворожого флоту 10 червня - ВМС

Запуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ

Станом на ранок понеділка, 10 червня, російські окупанти не полишають акваторію Чорного моря та тримають спорядженний ракетоносій. Також одиниці флоту загарбників спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі — 1 ракетоносій з чотирма "Калібрами" на борту;

в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

в Середземному морі перебуває два ракетоносій із залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли чотири судна, усі прямували з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили сім суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої пройшло два з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується через нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії. Після влучання загарбникам довелося їхати до себе додому через Чонгар.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, унаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно загарбників.