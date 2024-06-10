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Ракетоноситель россиян в Черном море — высокая угроза обстрелов

10 июня 2024 09:18
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение вражеского флота 10 июня – ВМС
Запуск ракеты с морского носителя. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро понедельника, 10 июня, российские кафиры не покидают акваторию Черного моря и держат снаряженный ракетоноситель . Также единицы флота захватчиков наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном море — 1 ракетоноситель с четырьмя "Калибрами" на борту;
  • в Азовском море — 8 кораблей окупантов. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море находится два ракетоносителя с залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли четыре судна, все направлялись из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили семь судов, в направлении пролива Босфор в течение последнего прошли два из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Вражеские корабли по состоянию на 10 июня
Количество вражеских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается из-за недавних ударов по паромной переправе, которая обеспечивала значительную часть военной логистики России. После попадания захватчикам пришлось ехать к себе домой через Чонгар.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для пребывания кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков.

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флот
Одесса
российские войска
угроза кораблей
ракетоноситель
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