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Ракетоносії окупантів у всіх морях — яка загроза для Одещини

9 червня 2024 09:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
У ВМС розказали про ситуацію з ворожим флотом
Ракетоносій на чергуванні.Фото ілюстративне: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на ранок неділі, 9 червня, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море споряджений ракетоносій. Також кораблі спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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  • у Чорному морі чатує ворожий корабель, він є ракетоносієм з чотирма "калібрами" на борту; 
  • в Азовському морі — 7 озброєних окупантських кораблів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";
  • в Середземному морі перебуває три російські військові кораблі. Два із них — це ракетоносій із вірогідним залпом у 12 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку до Азовського моря пройшли три судна, жодне з них не прямувало з протоки Босфор. Рух до Чорного моря здійснили 14 суден, у напрямку протоки Босфор протягом останньої пройшло два з них.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Ракетоносії у Чорному морі
Кількість ворожих кораблів на чергуванні. Фото: ВМС ЗСУ

Більше про ситуацію в Чорному морі

Нагадаємо, ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується через нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії. Після влучання загарбникам довелося їхати до себе додому через Чонгар.

Окрім цього, ми також писали, щоб вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, унаслідок морської атаки Головного управління розвідки Міноборони України, 6 червня, в Чорноморському районі тимчасово окупованого Криму було знищено судно загарбників.

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Одеса
загроза кораблів
ракетоносій
Одеська область
Одеська ОДА
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