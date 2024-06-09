В ВМС рассказали о ситуации с вражеским флотом

Ракетоноситель на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро воскресенья, 9 июня, российские оккупанты вывели на дежурство в Черное море снаряженный ракетоноситель. Также корабли наблюдаются в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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в Черном море караулит вражеский корабль, он является ракетоносителем с четырьмя "Калибрами" на борту;

в Азовском море — 7 вооруженных оккупантских кораблей. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";

в Средиземном море находится три русских военных корабля. Два из них — это ракетоноситель с вероятным залпом в 12 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив до Азовского моря прошли три судна, ни одно из них не направлялось из пролива Босфор. Движение к Черному морю совершили 14 судов, в направлении пролива Босфор в течение последнего прошли два из них.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)", — отмечают военные.

Количество вражеских кораблей на дежурстве. Фото: ВМС ВСУ

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Напомним, ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается из-за недавних ударов по паромной переправе, которая обеспечивала значительную часть военной логистики России. После попадания захватчикам пришлось ехать к себе домой через Чонгар.

Кроме того, мы также писали, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.

Добавим, в результате морской атаки Главного управления разведки Минобороны Украины, 6 июня, в Черноморском районе временно оккупированного Крыма было уничтожено судно захватчиков.