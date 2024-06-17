Рух російських кораблів у морях - яка загроза для Одещини

Ворожий флот у морі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Станом на ранок понеділка, 17 червня, російські окупанти тримають на чергуванні у Чорному морі споряджений ракетоносій. Також ворог збільшив кораблі із "Калібрами" на борту в Азовському морі. Слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги, адже флот окупантів не перестає маневрувати у морях.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі присутній ворожий корабель, він є ракетоносієм з 4 "Калібрами";

в Азовському морі — 8 кораблів окупантів. Три з них — ракетоносії з імовірним сумарним залпом у 24 "Калібри";

в Середземному морі перебуває один ракетоносій із вірогідним залпом у 8 "Калібрів".

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керченську протоку пройшло до Чорного моря — 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор. А до Азовського моря — 3 судна, з них жодне не рухалось з Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

Кількість кораблів у Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ

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Нагадаємо, російські військові кораблі продовжують виконувати завдання в Чорному та Азовському морях. Окупанти використовують підводні човни для патрулювання і проведення навчальних маневрів, проте є й такі, які жодного разу не виходили у воду.

Ми також писали, що аби вберегти свої підводні ракетоносії, росіяни тримають їх у напівзануреному стані у Новоросійську. Це є нетиповою практикою для перебування кораблів у порту.

Додамо, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".