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Маневры российского флота — вражеские ракетоносители дежурят в Черном море

17 июня 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Движение российских кораблей в морях – какая угроза для Одесчины
Вражеский флот в море. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро понедельника, 17 июня, российские оккупанты держат на дежурстве в Черном море снаряженный ракетоноситель. Также враг увеличил корабли с "Калибрами" на борту в Азовском море. Следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги, ведь флот оккупантов не перестает маневрировать в морях.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море присутствует вражеский корабль, он является ракетоносителем с 4 "Калибрами";
  • в Азовском море — 8 кораблей окупантов. Три из них — ракетоносители с вероятным суммарным залпом в 24 "Калибра";
  • в Средиземном море находится один ракетоноситель с вероятным залпом в 8 "Калибров".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керченский пролив прошло до Черного моря — 7 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А к Азовому морю — 3 судна, из них ни одно не двигалось из Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Российский флот 17 июня
Количество кораблей в Черном море. Фото: ВМС ВСУ

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российские военные корабли продолжают выполнять задачи в Черном и Азовском морях. Оккупанты используют подлодки для патрулирования и проведения учебных маневров, однако есть и такие, которые ни разу не выходили в воду.

Мы также писали, что, чтобы уберечь свои подводные ракетоносители, россияне держат их в полупогруженном состоянии в Новороссийске. Это нетипичная практика для нахождения кораблей в порту.

Добавим, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

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Одесса
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ракетоноситель
Одесская область
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