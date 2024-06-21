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Разведчик НАТО Poseidon возле Одесчины — причины

21 июня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет Boeing P-8A Poseidon патрулирует над Черным морем сегодня, 21 июня: маршрут самолета
Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование сейчас, 21 июня. Иллюстративное фото: United States Air Force
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии сейчас, 21 июня. Разведчик ВМС Соединенных Штатов контролирует ситуацию у границы Одесской области и над акваторией Черного моря.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была замечена около населенных пунктов Измаил, Вилково и Килия. Однако самолет патрулирует над водами Черного моря.

Boeing P-8A Poseidon на патрулировании 21 июня
Маршрут поисковика. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что на утро пятницы, 21 июня, на дежурстве в Черном и Азовском морях фиксируются боевые корабли врага. Ракетоносители, имеющие в снаряжени "Калибры", также дежурят в акваториях.

Также мы писали, что над Черным морем постоянно фиксируется российская авиация. Самолеты, бомбардировщики и дроны-разведчики патрулируют акваторию и иногда заходят на юг Украины.

Добавим, что на Black Sea Security Forum премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что безопасность в Черном море зависит от возвращения Крыма. Кроме этого, освобождение полуострова поможет гражданскому судоходству и морскому экспорту.

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