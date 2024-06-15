Липневий саміт НАТО — запрошення України до Альянсу малоймовірне

Військовослужбовці НАТО беруть участь у навчаннях Quadriga 2024. Фото ілюстративне: REUTERS

Липневий саміт НАТО може надати нові можливості для країн, що прагнуть вступити до Альянсу, однак не для всіх. Наразі безпекові гарантії від організації не виглядають імовірними для України.

Про це на Black Sea Security Forum заявила директор програми трансатлантичної оборони та безпеки в Центрі аналізу європейської політики Катерина Сендак.

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"Саміт буде важливою подією, але насправді я не є дуже оптимістичною щодо можливості запрошення України до НАТО на цьому етапі. Ми бачимо ситуацію з безпекою на місцях, але існує ряд проблем, які ще потрібно вирішити", — зазначила посадовиця.

При цьому Катерина Сендак не уточнила про які саме проблеми мовиться. За її словами, хоча безпекові гарантії НАТО для України наразі виглядають малоймовірними, деяка форма допомоги, безсумнівно, буде надана.

"Ми проводили безпеку Європи протягом тривалого часу, і нам важливо її зберегти. Нам необхідно побудувати систему лідерства, базовану на праві, яка буде працювати. Також важливо надати Україні перспективу членства в НАТО в майбутньому", — заявила Катерина Сендак.

Директор програми трансатлантичної оборони та безпеки в Центрі аналізу європейської політики Катерина Сендак. Фото: скриншот

Катерина Сендак вважає, що одним з ключових аспектів наразі є розробка стратегії для перемоги України над Росією. За її словами, все, що було ефективним на початку війни, зараз вже не працює.

"Нам потрібен більш довгостроковий план і спільна робота у визначеному напрямку. Лідери країн НАТО мають вирішити, як забезпечити підтримку України, водночас зберігаючи міцні союзницькі відносини всередині Альянсу", — зазначила директор програми трансатлантичної оборони.

Нагадаємо, на Black Sea Security Forum колишній премʼєр-міністр Великої Британії Брукс Ньюмарк заявив, що Україна має у будь-який спосіб повернути контроль над Кримським півостровом — тоді Путін ослабне та втратить впливових союзників, як Китай та Іран. Після цього безпека у Чорноморському регіоні гарантована.