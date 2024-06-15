Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Безопасные гарантии от НАТО не выглядят вероятными, — заявление на Black Sea Security Forum arrow

Безопасные гарантии от НАТО не выглядят вероятными, — заявление на Black Sea Security Forum

15 июня 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Июльский саммит НАТО — приглашение Украины в Альянс маловероятно
Военнослужащие НАТО принимают участие в учениях Quadriga 2024. Фото иллюстративный: REUTERS
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Саммит в июле НАТО может предоставить новые возможности для стран, стремящихся вступить в Альянс, однако не для всех. В настоящее время гарантии безопасности от организации не выглядят вероятными для Украины.

Об этом на Black Sea Security Forum заявила директор программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Екатерина Сендак.

Читайте также:

"Саммит будет важным событием, но на самом деле я не очень оптимистичен относительно возможности приглашения Украины в НАТО на этом этапе. Мы видим ситуацию с безопасностью на местах, но существует ряд проблем, которые еще предстоит решить", — отметила Екатерина Сендак.

При этом Екатерина Сендак не уточнила о каких именно проблемах говорится. По ее словам, хотя гарантии безопасности НАТО для Украины пока выглядят маловероятными, некоторая форма помощи, несомненно, будет предоставлена.

"Мы обеспечивали безопасность Европы в течение длительного времени, и нам важно ее сохранить. Нам необходимо построить систему лидерства, основанную на праве, которая будет работать. Также важно предоставить Украине перспективу членства в НАТО в будущем", — заявила Екатерина Сендак.

Гарантии безопасности от НАТО не выглядят вероятными, — заявление на Black Sea Security Forum - фото 1
Директор программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Екатерина Сендак. Фото: скриншот

Екатерина Сендак считает, что одним из ключевых аспектов в настоящее время является разработка стратегии для победы Украины над Россией. По ее словам, все, что было эффективно в начале войны, сейчас уже не работает.

"Нам нужен более долгосрочный план и совместная работа в определенном направлении. Лидеры стран НАТО должны решить, как обеспечить поддержку Украины, сохраняя прочные союзнические отношения внутри Альянса", — отметила директор программы трансатлантической обороны.

Напомним, на Black Sea Security Forum бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что Украина должен любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.

Одесса
военнослужащие
саммит
НАТО
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

14 июня 2024

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос