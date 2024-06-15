Июльский саммит НАТО — приглашение Украины в Альянс маловероятно

Военнослужащие НАТО принимают участие в учениях Quadriga 2024. Фото иллюстративный: REUTERS

Саммит в июле НАТО может предоставить новые возможности для стран, стремящихся вступить в Альянс, однако не для всех. В настоящее время гарантии безопасности от организации не выглядят вероятными для Украины.

Об этом на Black Sea Security Forum заявила директор программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Екатерина Сендак.

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"Саммит будет важным событием, но на самом деле я не очень оптимистичен относительно возможности приглашения Украины в НАТО на этом этапе. Мы видим ситуацию с безопасностью на местах, но существует ряд проблем, которые еще предстоит решить", — отметила Екатерина Сендак.

При этом Екатерина Сендак не уточнила о каких именно проблемах говорится. По ее словам, хотя гарантии безопасности НАТО для Украины пока выглядят маловероятными, некоторая форма помощи, несомненно, будет предоставлена.

"Мы обеспечивали безопасность Европы в течение длительного времени, и нам важно ее сохранить. Нам необходимо построить систему лидерства, основанную на праве, которая будет работать. Также важно предоставить Украине перспективу членства в НАТО в будущем", — заявила Екатерина Сендак.

Директор программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Екатерина Сендак. Фото: скриншот

Екатерина Сендак считает, что одним из ключевых аспектов в настоящее время является разработка стратегии для победы Украины над Россией. По ее словам, все, что было эффективно в начале войны, сейчас уже не работает.

"Нам нужен более долгосрочный план и совместная работа в определенном направлении. Лидеры стран НАТО должны решить, как обеспечить поддержку Украины, сохраняя прочные союзнические отношения внутри Альянса", — отметила директор программы трансатлантической обороны.

Напомним, на Black Sea Security Forum бывший премьер-министр Великобритании Брукс Ньюмарк заявил, что Украина должен любым способом вернуть контроль над Крымским полуостровом — тогда Путин ослабнет и потеряет влиятельных союзников, как Китай и Иран. После этого безопасность в Черноморском регионе гарантирована.