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В 300 километрах от Одессы строят крупнейшую авиабазу НАТО в Европе — подробности

23 июня 2024 15:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Наибольшую авиабазу НАТО строят недалеко от Одессы
Самолеты на авиабазе Mihail Kogălniceanu. Фото: BBC
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Румынии, на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu, будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров и сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Фотографии военного объекта показали журналисты BBC.

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Танк на авиабазе Mihail Kogălniceanu. Фото: BBC

Авиабаза НАТО в Румынии

Сообщается, что военный объект расположен в 20 км от побережья Черного моря и в 300 км от Одессы. На базе появится эскадрилья F-16, беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок для ротации сухопутных, авиационных и военно-морских сил НАТО из 32 стран. Румынский пилот отметил, что наличие такой базы удержит российскую агрессию.

"Раньше мы были здесь как сдерживание российской агрессии. Теперь это больше, как заверения для других стран НАТО, что мы здесь и готовы защищать", — говорит он.

Хотя перехвата российских самолетов пока не было, пилоты демонстрируют свою готовность, патрулируя рядом с вражескими самолетами и делятся информацией с Украиной.

"Мы видели "шахеды", которые направлялись в Одессу. Это довольно сюрреалистично", — делится впечатлениями военный.

В 300 километрах от Одессы строят крупнейшую авиабазу в Европе — подробности - фото 2
Пилот НАТО. Фото: BBC

Больше о НАТО

Напомним, директор программы трансатлантической обороны и безопасности в Центре анализа европейской политики Екатерина Сендак заявила, что июльский саммит НАТО может предоставить новые возможности для стран, стремящихся вступить в Альянс, однако не для всех. В настоящее время гарантии безопасности от организации не выглядят вероятными для Украины.

Кроме того, постоянный представитель США в НАТО Курт Уолкер жестоко раскритиковал страны Запада и заявил, что они позволили Путину напасть на Украину.

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