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НАТО вивчає досвід України у Чорному морі — подробиці

29 червня 2024 12:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Фахівці НАТО переймають досвід українських військових моряків
Катер в Чорному морі. Фото: ВМС ЗСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Успішний досвід України у знищенні значної частини Чорноморського флоту РФ за допомогою морських дронів та інших технологій привернув увагу країн НАТО. Альянс вивчає ці методи для розвитку сучасної тактики морських бойових дій.

Це підтвердив у коментарі Укрінформу заступник командувача Об’єднаного командування сил НАТО у Норфолку (штат Вірджинія, США) контрадмірал Тімоті Генрі.

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"Ми дивимося за межі теперішнього моменту, беремо уроки від того, що відбувається зараз, з реалій сьогодення, а також дивимося, куди нас можуть завести технології впродовж наступних трьох, п’яти, десяти років", — зазначив адмірал.

Він підкреслив, що Альянс уважно аналізує передовий досвід з усіх регіонів, де відбувається збройне протистояння на морі. Вони також цікавляться ситуацією в Червоному морі та розвиток подій в Аденській затоці. Адмірал наголосив, що успіх НАТО полягає в здатності спостерігати за розвитком подій і добре адаптуватися до змін. Такий підхід дозволяє Альянсу залишатися ефективним у сучасних умовах ведення бойових дій на морі.

Нагадаємо, в Румунії на тлі розширення авіабази Mihail Kogălniceanu розбудовують новий об'єкт, який стане найбільшою авіабазою НАТО в Європі. Її площа становитиме 2 800 гектарів, і вона зможе приймати до 10 тисяч військових з їхніми родинами. 

Додамо, постійний представник США в НАТО Курт Волкер жорстоко розкритикував країни Заходу та заявив, що вони дозволили Путіну напасти на Україну.

Одеса
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Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
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