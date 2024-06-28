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НАТО посилює оборону в Чорному та Балтійському морях

28 червня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стратегія НАТО у Чорному та Балтійському морях: експерт
Кораблі НАТО увійшли в Балтійське море. Ілюстративне фото: ERR
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Північноатлантичний альянс активно працює над зміцненням оборони в стратегічно важливих регіонах Чорного і Балтійського морів. Така стратегія має на меті забезпечити стабільність в умовах агресії з боку Росії.

Про це розповів заступник начальника штабу Верховного командування ОЗС НАТО з питань трансформації віцеадмірал Джеффрі Г'юз в коментарі для Укрінформу.

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Стратегія в Чорному морі

Загальна концепція НАТО полягає в забезпеченні міжнародного порядку, гарантуванні вільного і відкритого потоку торгівлі та дотриманні міжнародних конвенцій у Чорному морі. Однак усі деталі поточної стратегії віцеадмірал не оголосив.

"Очевидно, що Чорне море є дуже складним регіоном, на який ми зараз зосереджені", — зазначив Джеффрі Г'юз

Посилення в Балтійському морі

НАТО значно збільшило свої можливості для стримування потенційної агресії Росії в Балтійському морі. Це стало можливим після приєднання Швеції та Норвегії до Альянсу. 

"Це демонструє, наскільки ми стали сильнішими з нашими чудовими союзниками, які допомагають нам досягати спільної мети — забезпечення дії міжнародного порядку, заснованого на правилах", — зауважив Г'юз.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що у Чорному морі на чергуванні залишається неспоряджений ракетоносій сьогодні, 28 червня.  Також в інтересах РФ до Чорного моря за останню добу пройшли 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Також ми повідомляли, що ситуація у Чорному морі становить загрозу не лише Україні, але й усім сусідам по акваторії. Однак Збройні сили України змогли суттєво послабити позиції Росії.

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