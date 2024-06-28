Стратегия НАТО в Черном и Балтийском морях: эксперт

Корабли НАТО вступили в Балтийское море. Иллюстративное фото: ERR

Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей. Такая стратегия направлена на обеспечение стабильности в условиях агрессии со стороны России.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба Верховного командования ОВС НАТО по трансформации вицеадмирал Джеффри Гьюз в комментарии для Укринформа.

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Стратегия в Черном море

Общая концепция НАТО заключается в обеспечении международного порядка, обеспечении свободного и открытого потока торговли и соблюдении международных конвенций в Черном море. Однако все детали текущей стратегии вице-адмирал не объявил.

"Очевидно, что Черное море является очень сложным регионом, на который мы сейчас сосредоточены" , — отметил Джеффри Гьюз

Усиление в Балтийском море

НАТО значительно увеличило возможности для сдерживания потенциальной агрессии России в Балтийском море. Это стало возможным после присоединения Швеции и Норвегии к Североатлантическому союзу.

"Это демонстрирует, насколько мы стали сильнее с нашими замечательными союзниками, помогающими нам достигать общей цели — обеспечения действия международного порядка, основанного на правилах" , — отметил Гьюз.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что в Черном море на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель сегодня, 28 июня. Также в интересах РФ к Черному морю за последние сутки прошли 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.



Также мы сообщали, что ситуация в Черном море представляет угрозу не только Украине, но всем соседям по акватории. Однако вооруженные силы Украины смогли существенно ослабить позиции России.