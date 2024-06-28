Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow НАТО усиливает оборону в Черном и Балтийском морях arrow

НАТО усиливает оборону в Черном и Балтийском морях

28 июня 2024 11:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стратегия НАТО в Черном и Балтийском морях: эксперт
Корабли НАТО вступили в Балтийское море. Иллюстративное фото: ERR
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей. Такая стратегия направлена на обеспечение стабильности в условиях агрессии со стороны России.

Об этом рассказал заместитель начальника штаба Верховного командования ОВС НАТО по трансформации вицеадмирал Джеффри Гьюз в комментарии для Укринформа.

Читайте также:

Стратегия в Черном море

Общая концепция НАТО заключается в обеспечении международного порядка, обеспечении свободного и открытого потока торговли и соблюдении международных конвенций в Черном море. Однако все детали текущей стратегии вице-адмирал не объявил.

"Очевидно, что Черное море является очень сложным регионом, на который мы сейчас сосредоточены" , — отметил Джеффри Гьюз

Усиление в Балтийском море

НАТО значительно увеличило возможности для сдерживания потенциальной агрессии России в Балтийском море. Это стало возможным после присоединения Швеции и Норвегии к Североатлантическому союзу.

"Это демонстрирует, насколько мы стали сильнее с нашими замечательными союзниками, помогающими нам достигать общей цели — обеспечения действия международного порядка, основанного на правилах" , — отметил Гьюз.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что в Черном море на дежурстве остается неснаряженный ракетоноситель сегодня, 28 июня. Также в интересах РФ к Черному морю за последние сутки прошли 9 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Также мы сообщали, что ситуация в Черном море представляет угрозу не только Украине, но всем соседям по акватории. Однако вооруженные силы Украины смогли существенно ослабить позиции России.

Одесса
война
НАТО
Черное море
Балтийское море
Одесская область
Новости Одессы
Альянс
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

28 июня 2024
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024