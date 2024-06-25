Лише ЗСУ змогли послабити росіян у Чорному морі - Сибіга

Уражений корабель росіян у порту. Фото: ВМС ЗС України.

Ситуація у Чорному морі становить загрозу не лише Україні, але й усім сусідам по акваторії. Однак Збройні сили України змогли суттєво послабити позиції Росії.

Про це під час ІІІ Міжнародного форуму Експертної мережі Міжнародної Кримської платформи заявив перший заступник міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

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Окупанти у Криму

Росія перетворила Чорне море з торгівельного хабу на зону конфлікту та нестабільності. Це загрожує не лише процвітанню та безпеці сусідніх держав, але й продовольчій безпеці.

"Тепер Чорне море — це порохова бочка. І лише Збройні сили України змогли похитнути позиції агресора в Чорному морі, знищивши 20% їхнього флоту", — зазначив Андрій Сибіга.

За словами Андрія Сибіги, за час окупації жителі Криму відчувають постійні погрози та залякування з боку загарбників. Окупанти на півострові не полишають надію зламати прагнення кримчан до спротиву.

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Ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Також ми повідомляли, що країна-агресорка налагодила масштабне виробництво "Калібрів". Однак водночас вона має складнощі з пуском цих крилатих ракет з Чорного моря.



Додамо, що завдяки встановленню понад 15 підводних мін морські дрони СБУ Sea Baby уразили щонайменше чотири російські кораблі поблизу Кримського півострова. За даними The Wall Street Journal, дистанційне мінування, проведене дронами СБУ, є першим успішним прикладом такої операції у світі.