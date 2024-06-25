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Война в Черном море — позиции россиян значительно ослабли

25 июня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Только ВСУ смогли ослабить россиян в Черном море - Сибига
Пораженный корабль россиян в порту. Фото: ВМС ВС Украины.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Ситуация в Черном море представляет угрозу не только Украине, но и всем соседям по акватории. Однако Вооруженные силы Украины смогли ослабить позиции России.

Об этом во время ІІІ Международного форума Экспертной сети Международной Крымской платформы заявил первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Россия превратила Черное море из торгового хаба в зону конфликта и нестабильности. Это чревато не только процветанием и безопасностью соседних государств, но и продовольственной безопасностью.

"Теперь Черное море — это пороховая бочка. И только Вооруженные силы Украины смогли поколебать позиции агрессора в Черном море, уничтожив 20% их флота", — отметил Андрей Сибига.

По словам Андрея Сибиги, за время оккупации жители Крыма испытывают постоянные угрозы и устрашение со стороны захватчиков. Оккупанты на полуострове не оставляют надежду сломить стремление крымчан к сопротивлению.

Больше о событиях в Черном море

Мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

Также мы сообщали, что страна-агрессорка наладила масштабное производство "Калибров". Однако в то же время она испытывает сложности с пуском этих крылатых ракет из Черного моря.

Добавим, что благодаря установке более 15 подводных мин морские дроны СБУ Sea Baby поразили по меньшей мере четыре российских корабля вблизи Крымского полуострова. По данным The Wall Street Journal, дистанционное минирование, проведенное дронами СБУ, является первым успешным примером такой операции в мире.

Одесса
война
Крым
ВСУ
Черное море
корабль
Андрей Сибига
Одесская область
Новости Одессы
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