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НАТО изучает опыт Украины в Черном море — подробности

29 июня 2024 12:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Специалисты НАТО перенимают опыт украинских военных моряков
Катер в Черном море. Фото: ВМС ВСУ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Успешный опыт Украины в уничтожении значительной части Черноморского флота РФ с помощью морских дронов и других технологий привлек внимание стран НАТО. Североатлантический союз изучает эти методы для развития современной тактики морских боевых действий.

Это подтвердил в комментарии Укринформу заместитель командующего Объединенным командованием сил НАТО в Норфолке (штат Вирджиния, США) контрадмирал Тимоти Генри.

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"Мы смотрим за пределы настоящего момента, берем уроки от происходящего сейчас из реалий настоящего, а также смотрим, куда нас могут завести технологии в течение следующих трех, пяти, десяти лет", — отметил адмирал.

Он подчеркнул, что НАТО внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе. Адмирал подчеркнул, что успех НАТО заключается в способности наблюдать за развитием событий и хорошо адаптироваться к переменам. Такой подход позволяет Североатлантическому союзу оставаться эффективным в современных условиях ведения боевых действий на море.

Напомним, в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Постоянный представитель США в НАТО Курт Волкер жестоко раскритиковал страны Запада и заявил, что они позволили Путину напасть на Украину.

Одесса
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