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Poseidon над Черным морем — самолет НАТО проводит разведку

19 июля 2024 15:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Разведка НАТО подмечена Черному морю: Boeing P-8A Poseidon
Самолет патрулирует над Черным морем. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Над акваторией Черного моря сейчас, 19 июля, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут самолета. Фото: скриншот

Что известно об авиации

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Больше о НАТО

Мы писали, что НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2 800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Одесса разведка НАТО самолет Черное море Одесская область Новости Одессы Румуния авиация

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