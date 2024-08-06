Самолет НАТО Poseidon сегодня, 6 августа, на миссии над Румынией

Самолет НАТО патрулирует сегодня, 6 августа, на побережье Черного моря. Иллюстративное фото: Royal Australian Air Force

Вдоль побережья Черного моря и близ нашего региона сейчас, 6 августа, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южной границы Одесчины, недалеко от населенных пунктов Килия и Измаил, и держит на контроле юг Румынии.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.