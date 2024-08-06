Задержание в Одесской области: гражданского затолкали в бус

Задержание мужчины сотрудниками ТЦК. Фото: скриншот

В сети ширится видеозапись очередного конфликта между гражданскими и военными вроде бы в Одесской области. На видео видно, как одного из местных мужчины в форме затолкали в служебный бусик.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Что на видео

По информации пользователей, инцидент произошел в Белгород-Днестровском Одесской области. Там группа мужчин в военной форме, вероятно сотрудники ТЦК, остановили двух местных. Одного из задержанных военные оперативно затолкали в бус в то время, как второй — старший — пытался помешать им. Пока неизвестно, какая именно была причина задержания — Белгород-Днестровский ТЦК официально комментариев также не предоставлял.