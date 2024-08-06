Затримання на Одещині: цивільного заштовхали в бус

Затримання чоловіка співробітниками ТЦК. Фото: скриншот

У мережі шириться відеозапис чергового конфлікту між цивільними та військовими начебто на Одещині. На відео видно, як одного з місцевих чоловіки у формі заштовхали в службовий бусик.

Про це Новини.LIVE дізнались від користувачів соцмереж.

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Що на відео

За інформацією користувачів, інцидент стався у Білгород-Дністровському, що на Одещині. Там група чоловіків у військовій формі, ймовірно, співробітники ТЦК, зупинили двох місцевих. Одного із затриманих військові оперативно заштовхали до бусу у той час, як другий — старший — намагався їм завадити. Наразі не відомо, яка саме була причина затримання — Білгород-Дністровський ТЦК офіційно коментарів також не надавав.