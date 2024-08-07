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Маневри росіян у Чорному морі — скільки кораблів становлять загрозу

7 серпня 2024 10:23
Верзілова Єлизавета - редактор
Кораблі РФ у морях сьогодні, 7 серпня: яка загроза
Військові кораблі у морі. Ілюстративне фото: УНІАН
Верзілова Єлизавета - редактор

В акваторії Чорного моря сьогодні, 7 серпня, ворог зменшив кількість спорядженних ракетоносіїв. Водночас окупанти не залишають Середземного моря — там також патрулює корабель із "Калібрами" на борту. Тож загроза обстрілів залишається та варто не нехтувати сигналами повітряної тривоги. 

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Кораблі ворога в морях

  • Чорне море — в акваторії чатує один ворожих ракетоносій із загальним залпом до чотирьох "Калібрів".
  • Азовське море — немає російського флоту.
  • Середземне море — два корабля, один із них — ракетоносій із залпом до 16 "Калібрів".
Кораблі окупанта у морях на 7 серпня
Інформація щодо руху ворожого флоту на 7 серпня. Фото: ВМС ЗС України

Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії

Основні ракетні кораблі російського Чорноморського флоту представлені малими ракетними кораблями проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". Зараз "Циклон" забезпечує охорону Севастопольської бухти, тоді як "Амур" і "Туча" проходять випробування неподалік Новоросійська. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".

Зросла кількість ворожих ракетоносіїв в у Чорному морі — загроза обстрілів збергіається - фото 2
Інформація про ракети "Калібр". Фото: NV

Чорноморський флот також має у своєму складі чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.

Рух морем не зупинився

Окрім цього, за даними ВМС ЗСУ, окупанти продовжують рух суден через Керченську протоку. Так, за добу в інтересах РФ прохід здійснили:

  • до Чорного моря — 3 судна, із них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 7 суден, із них жодне не рухалося з протоки Босфор.

"Росіяни продовжують порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — зазначили у ВМС. 

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