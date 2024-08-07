Відключення світла в Одесі у середа, 7 серпня: адреси

Світла не буде — кому в Одесі відключили електропостачання сьогодні
7 серпня 2024 09:56
Фахівці проводять роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Сьогодні, 7 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;
- пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 5-й Балтський, 7-25;
- пров. 6-й Балтський, 1-47;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Ринкова, 7;
- пров. 8-й Балтський, 1-11;
- 2-а Пересипська, 32, 34;
- 3-я Пересипська, 19-27;
- 7-а Пересипська, 8-50а;
- пров. 1-й Чорноморський, 3-44;
- пров. 2-й Балтський, 1-32;
- пров. 3-й Балтський, 1-39;
- пров. 4-й Балтський, 2-14;
- пров. 7-й Балтський, 1-14;
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54;
- Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61;
- Локомотивна, 1, 1а, 7-27;
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20;
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44;
- пров. 7-й Чорноморський, 1-8;
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34;
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43;
- пров. 5-й Чорноморський, 1-13, 19/10;
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18;
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34;
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10;
- пров. 1-й Балтський, 1-11.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Академіка Корольова, 29-35;
- просп. Академіка Глушка, 14.
Роботи до 17:00
Центральний РЕМ:
- Святослава Ріхтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129;
- просп. Шевченка, 12/1,2;
- Малішевського (Гастело), 32, 34;
- Старицького, 11-27.
Роботи до 17:00
- Новікова, 2а, 10, 12а, в, а, г, б;
- Виїзна, 1-44;
- Стовпова, 2, 2а, 1б-9б;
- Верстатобудівна, 1, 2-а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19;
- Партизанська, 4/корп.1, 3-12, 30.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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