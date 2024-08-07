Відключення світла в Одесі у середа, 7 серпня: адреси

Фахівці проводять роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК

Сьогодні, 7 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;

пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров. 5-й Балтський, 7-25;

пров. 6-й Балтський, 1-47;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Ринкова, 7;

пров. 8-й Балтський, 1-11;

2-а Пересипська, 32, 34;

3-я Пересипська, 19-27;

7-а Пересипська, 8-50а;

пров. 1-й Чорноморський, 3-44;

пров. 2-й Балтський, 1-32;

пров. 3-й Балтський, 1-39;

пров. 4-й Балтський, 2-14;

пров. 7-й Балтський, 1-14;

пров. 8-й Чорноморський, 1-54;

Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61;

Локомотивна, 1, 1а, 7-27;

пров. 10-й Чорноморський, 1-20;

пров. 13-й Чорноморський, 1-44;

пров. 7-й Чорноморський, 1-8;

пров. 3-й Чорноморський, 1-34;

пров. 4-й Чорноморський, 1-43;

пров. 5-й Чорноморський, 1-13, 19/10;

пров. 9-й Чорноморський, 6-18;

пров. 2-й Чорноморський, 1-34;

пров. 6-й Чорноморський, 1-10;

пров. 1-й Балтський, 1-11.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Академіка Корольова, 29-35;

просп. Академіка Глушка, 14.

Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:

Святослава Ріхтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129;

просп. Шевченка, 12/1,2;

Малішевського (Гастело), 32, 34;

Старицького, 11-27.

Роботи до 17:00

Новікова, 2а, 10, 12а, в, а, г, б;

Виїзна, 1-44;

Стовпова, 2, 2а, 1б-9б;

Верстатобудівна, 1, 2-а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19;

Партизанська, 4/корп.1, 3-12, 30.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: