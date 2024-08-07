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Світла не буде — кому в Одесі відключили електропостачання сьогодні

7 серпня 2024 09:56
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення світла в Одесі у середа, 7 серпня: адреси
Фахівці проводять роботи на мережах. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 7 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики працюють на мережах, тож світло містянам обіцяють повернути до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103;  
  • пров. Савранський (пров. Більшовицький), 3-10;  
  • Каришковського, 2-60;  
  • пров. 5-й Балтський, 7-25;  
  • пров. 6-й Балтський, 1-47;  
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;  
  • Ринкова, 7;  
  • пров. 8-й Балтський, 1-11;  
  • 2-а Пересипська, 32, 34;  
  • 3-я Пересипська, 19-27;  
  • 7-а Пересипська, 8-50а;  
  • пров. 1-й Чорноморський, 3-44;  
  • пров. 2-й Балтський, 1-32;  
  • пров. 3-й Балтський, 1-39;  
  • пров. 4-й Балтський, 2-14;  
  • пров. 7-й Балтський, 1-14;  
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54;  
  • Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17-61;  
  • Локомотивна, 1, 1а, 7-27;  
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20;  
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44;  
  • пров. 7-й Чорноморський, 1-8;  
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34;  
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43;  
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-13, 19/10;  
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18;  
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34;  
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10;  
  • пров. 1-й Балтський, 1-11.  
    Роботи до 19:00

Південний РЕМ:  

  • Академіка Корольова, 29-35;  
  • просп. Академіка Глушка, 14.  
    Роботи до 17:00

Центральний РЕМ:  

  • Святослава Ріхтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129;  
  • просп. Шевченка, 12/1,2;  
  • Малішевського (Гастело), 32, 34;  
  • Старицького, 11-27.  
    Роботи до 17:00
  • Новікова, 2а, 10, 12а, в, а, г, б;  
  • Виїзна, 1-44;  
  • Стовпова, 2, 2а, 1б-9б;  
  • Верстатобудівна, 1, 2-а, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19;  
  • Партизанська, 4/корп.1, 3-12, 30.  
    Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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