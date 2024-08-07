Робота Одеської митниці: показники за липень перевиконані

Зона митного контролю. Фото: ДПСУ

У липні держбюджет України поповнився на 3,2 мільярда гривень завдяки митним платежам, адміністрованим у нашому регіоні. Це найбільша щомісячна сума, зібрана Одеською митницею з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської митниці.

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Найвищі показники

Липневий індикативний показник доходів до державного бюджету було виконано на 124%, що означає перевиконання плану. Понадпланово перераховано майже 0,7 мільярда гривень митних платежів.

Цей результат свідчить про ефективну роботу митниці та сприяє фінансовій стабільності країни в умовах воєнного стану.