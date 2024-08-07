Работа Одесской таможни: показатели за июль перевыполнены

Зона таможенного контроля. Фото: ГПСУ

В июле госбюджет Украины пополнился на 3,2 миллиарда гривен благодаря таможенным платежам, администрированным в нашем регионе. Это самая большая ежемесячная сумма, собранная Одесской таможней с начала полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской таможни.

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Самые высокие показатели

Июльский индикативный показатель доходов в государственный бюджет был выполнен на 124%, что означает перевыполнение плана. Сверхпланово перечислено почти 0,7 миллиарда гривен таможенных платежей.

Этот результат свидетельствует об эффективной работе таможни и способствует финансовой устойчивости страны в условиях военного положения.