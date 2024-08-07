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Света не будет — кому в Одессе отключили электроснабжение сегодня

7 августа 2024 09:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение света в Одессе в среду, 7 августа: адреса
Специалисты производят работы на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 7 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103;
  • пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10;
  • Карышковского, 2-60;
  • пер. 5-й Балтский, 7-25;
  • пер. 6-й Балтский, 1-47;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 8-й Балтский, 1-11;
  • 2-я Пересыпская, 32, 34;
  • 3-я Пересыпская, 19-27;
  • 7-я Пересыпская, 8-50а;
  • пер. 1-й Черноморский, 3-44;
  • пер. 2-й Балтский, 1-32;
  • пер. 3-й Балтский, 1-39;
  • пер. 4-й Балтский, 2-14;
  • пер. 7-й Балтский, 1-14;
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54;
  • Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17- 61;
  • Локомотивная, 1, 1а, 7-27;
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20;
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44;
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8;
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34;
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43;
  • пер. 5-й Черноморский, 1-13, 19/10;
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18;
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34;
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10;
  • пер. 1-й Балтский, 1-11.
    Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Академика Королева, 29-35;
  • просп. Академика Глушко, 14.
    Работы до 17:00

Центральный РЭС:

  • Святослава Рихтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129;
  • просп. Шевченко, 12/1,2;
  • Малишевского (Гастело), 32, 34;
  • Старицкого, 11-27.
    Работы до 17:00
  • Новикова, 2а, 10, 12а, в, а, г, б;
  • Выездная, 1-44;
  • Столбовая, 2, 2а, 1б-9б;
  • Станостроительная, 1, 2-я, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19;
  • Партизанская, 4/корп.1, 3-12, 30.
    Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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