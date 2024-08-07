Отключение света в Одессе в среду, 7 августа: адреса

Специалисты производят работы на сетях. Иллюстративное фото: ДТЭК

Сегодня, 7 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики работают на сетях, поэтому свет горожанам обещают вернуть к 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103;

пер. Савранский (пер. Большевистский), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер. 5-й Балтский, 7-25;

пер. 6-й Балтский, 1-47;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

пер. 8-й Балтский, 1-11;

2-я Пересыпская, 32, 34;

3-я Пересыпская, 19-27;

7-я Пересыпская, 8-50а;

пер. 1-й Черноморский, 3-44;

пер. 2-й Балтский, 1-32;

пер. 3-й Балтский, 1-39;

пер. 4-й Балтский, 2-14;

пер. 7-й Балтский, 1-14;

пер. 8-й Черноморский, 1-54;

Жевахова, 3/а, 11, 11/корп.1, 4-13, 17- 61;

Локомотивная, 1, 1а, 7-27;

пер. 10-й Черноморский, 1-20;

пер. 13-й Черноморский, 1-44;

пер. 7-й Черноморский, 1-8;

пер. 3-й Черноморский, 1-34;

пер. 4-й Черноморский, 1-43;

пер. 5-й Черноморский, 1-13, 19/10;

пер. 9-й Черноморский, 6-18;

пер. 2-й Черноморский, 1-34;

пер. 6-й Черноморский, 1-10;

пер. 1-й Балтский, 1-11.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Академика Королева, 29-35;

просп. Академика Глушко, 14.

Работы до 17:00

Центральный РЭС:

Святослава Рихтера, 148/4, 148/корп.1, 2, 3, 4, 125-129;

просп. Шевченко, 12/1,2;

Малишевского (Гастело), 32, 34;

Старицкого, 11-27.

Работы до 17:00

Новикова, 2а, 10, 12а, в, а, г, б;

Выездная, 1-44;

Столбовая, 2, 2а, 1б-9б;

Станостроительная, 1, 2-я, 3, 3/корп.1, 6, 6а, 7-19;

Партизанская, 4/корп.1, 3-12, 30.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: