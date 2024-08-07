ГБР задержало военного из Одесчины, зарабатывавшего на фиктивных работниках

В Одесской области задержали командира воинской части. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР задержали заместителя командира воинской части из Одесской области, который вместе с сообщниками организовал схему для получения денег за несуществующую службу подчиненных. В результате своих махинаций дельцы получили более 20 миллионов гривен, за что теперь понесут ответственность.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГБР .

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Схема мошенничества

Заместитель командира организовал схему, по которой некоторые военнослужащие находились дома , а в документах числились на службе. За это они получали денежное довольствие, которое шло в руки организаторов. Военные передавали свои банковские карты организаторам, снимавшим все выплаты. За время действия схемы злоумышленники успели оформить более 20 человек и получить около 20 миллионов гривен .

Незаконно заработанные деньги. Фото: ГБР

Правоохранители задержали организатора схемы и некоторых его подельников. Во время обысков у них нашли и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы, наркотические средства и более 118 тысяч долларов.

Обыски у фигурантов. Фото: ГБР

Изъяли имущество у фигурантов. Фото: ГБР

Оружие в доме подозреваемого. Фото: ГБР 1/3 ​ 3

Что грозит

Заместителю командира воинской части уведомлено о подозрении в превышении служебных полномочий и в пособничестве в уклонении от несения военной службы (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 УК Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 млн грн. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следствие продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к схеме. Принимаются меры по аресту имущества фигурантов с целью возмещения нанесенного государству ущерба.