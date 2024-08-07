ДБР затримало військового з Одещини, який заробляв на фіктивних працівниках

На Одещині затримали командира військової частини. Фото: ДБР

Працівники ДБР затримали заступника командира військової частини з Одеської області, який разом зі спільниками організував схему для отримання грошей за неіснуючу службу підлеглих. У результаті своїх махінацій ділки отримали понад 20 мільйонів гривень, за що тепер понесуть відповідальність.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ДБР.

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Схема шахрайства

Заступник командира організував схему, за якою деякі військовослужбовці перебували вдома, а в документах значилися на службі. За це вони отримували грошове забезпечення, яке йшло до рук організаторів. Військові передавали свої банківські картки організаторам, які знімали всі виплати. За час дії схеми, зловмисники встигли оформити понад 20 осіб і отримати близько 20 мільйонів гривень.

Незаконно зароблені гроші. Фото: ДБР

Правоохоронці затримали організатора схеми та деяких його спільників. Під час обшуків у них знайшли та вилучили вогнепальну зброю, боєприпаси, наркотичні засоби та понад 118 тисяч доларів.

Обшуки у фігурантів. Фото: ДБР

Вилучили майно у фігурантів. Фото: ДБР

Зброя у помешканні підозрюваного. Фото: ДБР 1 / 3

Що загрожує

Заступнику командира військової частини повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень та у пособництві в ухиленні від несення військової служби (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 409 КК України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 20 млн грн. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Слідство триває, встановлюються інші особи, причетні до схеми. Вживаються заходи для арешту майна фігурантів з метою відшкодування завданих державі збитків.