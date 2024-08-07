Окупанти в Криму перекидають системи ППО до Кримського мосту

ППО окупантів у тимчасово окупованому Криму. Фото: Фото:Astra/Telegram

На тимчасово окупованому півострові Крим партизани зафіксували переміщення систем протиповітряної оборони РФ. Бук-М2 та С-400 окупанти транспортують для подальшого розгортання біля Кримського мосту на Таманському півострові.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у Telegram-каналі "АТЕШ".

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Російська оборонна система стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з недостатнім захистом окремих територій, таких як Курська область. Тому вони змушені терміново перекидати озброєння з різних ділянок фронту для закриття вразливих місць в обороні.

"Вочевидь, збройні сили ворога очікують ударів по мосту в найближчі місяці і не хочуть залишати системи ППО в Криму після можливого руйнування мосту", — йдеться у повідомленні.

ППО росіян

С-400 "Триумф" — це сучасна російська система протиповітряної оборони великої дальності. Вона розроблена для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет, включаючи середньої дальності, а також може використовуватись проти наземних цілей. Основні характеристики:

Дальність ураження: до 400 км.

Висота ураження: до 30 км.

Радіолокаційний комплекс: здатний виявляти цілі на відстані до 600 км.

Ракети: може використовувати декілька типів ракет з різними характеристиками, включаючи 48Н6, 40Н6, та інші.

Система ППО С-400 "Триумф". Фото: росЗМІ

Бук-М2 — це російська мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності, призначена для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет та інших аеродинамічних цілей у складних умовах радіоелектронної протидії. Основні характеристики:

Дальність ураження: до 45 км.

Висота ураження: від 15 м до 25 км.

Ракети: використовує ракети 9М317, здатні вражати цілі з високою точністю.

Час розгортання: менше 5 хвилин, що забезпечує високу мобільність та швидку реакцію на загрози.