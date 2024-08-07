Миколаїв буде без очищеної води: комунальники дали дати

Люди набирють очищену воду у Миколаєві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 8 серпня, у Миколаєві тимчасово припиниться рух транспорту з очищеною водою. Також буде призупинена роздача води зі стаціонарної свердловини за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17.

Про це повідомила пресслужба КП "Миколаївелектротранс".

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"Роздача води трамваєм та тролейбусом, а також на стаціонарній свердловині за адресою вулиця Андреєва-Палагнюка, 17 у цей день здійснюватися не буде", – йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що відсутність води пов'язана з проведенням запланованих регламентних робіт з обслуговування очисного обладнання. Також буде проведена обробка всіх місткостей для очищеної води та дезінфекція очисного обладнання.

Дати проведення регламентних робіт. Фото: КП "Миколаївелектротранс"

"Нагадаємо, що технічне обслуговування очисного обладнання буде проводитись кожного другого четверга місяця", – додали у Миколаївелектротранс.

У КП наголосили, що мешканці міста, які потребують очищеної води, можуть скористатися іншими доступними місцями видачі, їх можна переглянути за посиланням.