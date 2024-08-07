Коригував ворожі ракетні удари по Миколаєву: затримали агента ФСБ

СБУ затримала інформатора у Миколаєві. Фото: СБУ

Служба безпеки України (СБУ) затримала інформатора ФСБ, який передавав дані про Миколаїв для коригування атак Росії. Цей чоловік надавав окупантам координати для ударів дронів-камікадзе та крилатих ракет, за що тепер йому загрожує понад десять років тюрми.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслжубі СБУ.

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Деталі діяльності

53-річний будівельник, який працював на ФСБ, отримував вказівки через блогера-агента ФСБ Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), що перебуває в Донецьку. Інформатор їздив по Миколаєву та околицях, збирав дані про розташування українських військових і наносив їх на гугл-карту. Він також розпитував місцевих про ЗСУ, коли виконував ремонтні роботи.

Обшуки та підозра

СБУ вчасно виявила і затримала його вдома. Під час обшуку було вилучено мобільний телефон з доказами його діяльності. Чоловіку повідомили про підозру за статтею 114-2 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 12 років ув’язнення. На даний момент інформатор перебуває під вартою.