Експрокурор Герман засуджений до довічного ув'язнення за державну зраду

Геннадій Герман в Приморському суді Одеси. Фото: "Решетка"

Одеський апеляційний суд залишив без змін вирок колишньому прокурору Миколаївської окружної прокуратури Геннадію Герману. Його визнали винним у зраді і засудили до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це у середу, 7 серпня, повідомляє видання Nikcenter.

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Деталі справи

Герман передавав російським спецслужбам інформацію про військовополонених, загиблих українських солдатів і цивільних, а також допомагав ворогу обходити блокпости і надавав дані про діяльність ДСНС. Крім того, він надсилав фото з наслідками атак на Миколаїв, включаючи знищену казарму морських піхотинців, що постраждала від ударів 18 березня 2022 року. Служба безпеки України затримала Геннадія Германа ще 5 квітня 2022 року.

Ні про що не шкодує

Фігурант не визнає своєї провини і не шкодує про свої дії. Родичі загиблих військових вважають, що він сприяв ударам по казармах, і просили змінити вирок, запропонувавши обміняти Германа на полонених морських піхотинців, які перебувають у руках Росії. Під час судового засідання у квітні прокурор представив нові докази, які підтвердили, що Герман вісім років чекав на росіян, надсилав їм фото наслідків атак і вів листування з російським пропагандистом Юрієм Подолякою та, ймовірно, з Ігорем Безлером.