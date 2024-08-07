Росія вивозить українські лікувальні грязі з Криму до Москви

Лікувальне озеро Чокрак у Криму. Фото: росЗМІ

Ворог не обмежується крадіжками матеріальних цінностей та природних ресурсів, вони вже й до українського бруду добрались. За свідченнями жителів села Курортне, росіяни щоденно вивозять лікувальні грязі з Чокрацького озера, розташованого на Керченському півострові у тимчасово окупованому Криму.

Про це у середу, 7 серпня, повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер".

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Допис каналу. Фото: скриншот

Чократське озеро — що відомо

Чократське озеро — солона водойма на Керченському півострові в Криму, відокремлене від Азовського моря широким пересипом. Його мул володіє унікальними лікувальними властивостями. Грязь звідти містить 3,6% колоїдів і 0,84% органічних речовин, що робить її однією з найкращих у світі для медичного застосування.

"Вони кожен день вивозять лікувальний бруд звідси. Як вони самі зізнаються, його потім везуть у Москву. Там це продається за неймовірні ціни. Навіть наш бруд росіяни у нас забирають", — йдеться у повідомленні.