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Зміна руху в Приморському районі Одеси — що варто знати водіям

7 серпня 2024 11:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Зміни в організації дорожнього руху в Одесі: як можна буде проїхати
Транспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Відзавтра, 8 серпня, та до суботи, 10 серпня, у Приморському районі Одеси буде змінена організація дорожнього руху. По вул. Генуезькій комунальники будуть встановлюватися нові дорожні знаки та наноситимуть розмітку.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Допис ОМР. Фото: скриншот

Основні зміни:

Кількість смуг руху буде змінено:

  • в напрямку Аркадії буде організовано додаткову смугу руху.
  • в бік центру міста залишиться одна смуга, а в бік Аркадії від площі 10 квітня буде дві смуги руху.

Влада Одеси застерігає одеситів та гостей міста не залишати автівки по вул. Генуезькій у нічний час доби. 

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