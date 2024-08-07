Зміни в організації дорожнього руху в Одесі: як можна буде проїхати

Транспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Відзавтра, 8 серпня, та до суботи, 10 серпня, у Приморському районі Одеси буде змінена організація дорожнього руху. По вул. Генуезькій комунальники будуть встановлюватися нові дорожні знаки та наноситимуть розмітку.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Допис ОМР. Фото: скриншот

Основні зміни:

Кількість смуг руху буде змінено:

в напрямку Аркадії буде організовано додаткову смугу руху.

руху. в бік центру міста залишиться одна смуга, а в бік Аркадії від площі 10 квітня буде дві смуги руху.

Влада Одеси застерігає одеситів та гостей міста не залишати автівки по вул. Генуезькій у нічний час доби.