Авіабаза "Міхай Коґелнічану" в Румунії стане найбільшою базою НАТО

Авіабазу в Румунії планують перетворити на фортецю НАТО. Ілюстративне фото: wikimedia.org

У Румунії планують розширити авіабазу радянських часів "Міхай Коґелнічану", яка розташована в 200 км від кордону з Одещиною та лише в 12 км від берегів Чорного моря. Згідно з проєктом, її перетворять на найбільшу військову базу НАТО в Європі.

Про це пише британське видання The Times.

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Заголовок статті The Times. Фото: скриншот

"Проєкт створення цієї "фортеці НАТО" був задуманий у відповідь на російські напади на Грузію в 2008 році та Крим у 2014 році, але після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році він набув додаткового значення", — йдеться у статті.

База розташована лише за 20 км від узбережжя Чорного моря, до Одеси по прямій — 300 км, до Севастополя в окупованому Росією Криму — 400 км. Це робить її стратегічно важливою для підтримки безпеки в регіоні.

Розташування бази на мапі. Фото: скриншот

Плани щодо авіабази НАТО у Румунії

"Міхай Коґелнічану" буде вдвічі більшою за німецьку базу "Рамштайн" і зможе приймати до 10 тисяч військовослужбовців та ядерні бомбардувальники США.

На цій авіабазі вже базується ряд розвідувальних літаків, винищувачів та паливозаправників. А незабаром з'явиться ескадрилья румунських F-16, нещодавно закуплених у Норвегії, а також безпілотники MQ-9 Reaper та прибудуть солдати, льотчики та моряки 32 країн НАТО.