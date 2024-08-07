Авиабаза "Михай Когелничану" в Румынии станет крупнейшей базой НАТО

Авиабазу в Румынии планируют превратить в крепость НАТО. Иллюстративное фото: wikimedia.org

В Румынии планируют расширить авиабазу советских времен "Михай Когелничану", расположенную в 200 км от границы с Одесчиной и всего в 20 км от берегов Черного моря. Согласно проекту, ее превратят в крупнейшую военную базу НАТО в Европе.

Об этом пишет британское издание The Times.

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Статья The Times. Фото: скриншот

"Проект создания этой "крепости НАТО" был задуман в ответ на российские нападения на Грузию в 2008 году и Крым в 2014 году, но после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году он приобрел дополнительное значение" , — говорится в статье.

База расположена всего в 20 км от побережья Черного моря, до Одессы по прямой — 300 км, до Севастополя в оккупированном Россией Крыма — 400 км. Это делает ее стратегически важной для обеспечения безопасности в регионе.

Расположение базы на карте. Фото: скриншот

Планы авиабазы НАТО в Румынии

"Михай Когелничану" будет вдвое больше немецкой базы "Рамштайн" и сможет принимать до 10 тысяч военнослужащих и ядерные бомбардировщики США.

На этой авиабазе уже базируется ряд разведывательных самолетов, истребителей и топливозаправщиков. В скором времени появится эскадрилья румынских F-16, недавно закупленных в Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и прибудут солдаты, летчики и моряки 32 стран НАТО.