Одессит поджигал военные авто в Киеве: СБУ разоблачила агента РФ

Задержан фитнес-тренер из Одессы. Фото: Киевская городская прокуратура.

СБУ вместе с Национальной полицией задержали одесского фитнес-тренера, который по заданию российской спецслужбы поджигал служебные автомобили Сил обороны. Мужчина работал в Киеве, Днепре и Одессе, а за свою деятельность может сесть за решетку.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

32-летний одессит искал в интернете быстрый заработок, попав на предложение ФСБ. Действуя по указаниям российских кураторов, он в июле 2024 года приехал в столицу и посуточно арендовал квартиру на массиве Осокорки. Собрав все необходимое для поджога, он надел темную одежду и направился в соседний двор, где стоял припаркованный Volkswagen Transporter с символикой ВСУ. Свои действия одессит снял на видео и направил заказчику, чтобы подтвердить выполнение задания. После этого, как ни в чем не бывало, он вернулся домой в Одессу.

Одессит поджег авто по заказу ФСБ. Фото: Киевская городская прокуратура.

Задержание и обыски

Но дома его задержала СБУ. В ходе следствия было установлено, что фитнес-тренер пытался уничтожить шесть транспортных средств сил обороны в трех городах Украины. Во время обысков в его квартире был изъят мобильный телефон с поличным с российскими спецслужбами.

Емкость с легковоспламеняющейся жидкостью. Фото: Киевская городская прокуратура.

Одессит под подозрением

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период). В настоящее время он находится под стражей, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Расследование продолжается, решается вопрос о дополнительной квалификации его действий.