Одесит підпалював військові авто у Києві: СБУ викрила агента РФ

Затримали фітнес-тренера з Одеси. Фото: Київська міська прокуратура

СБУ разом із Національною поліцією затримали одеського фітнес-тренера, який за завданням російської спецслужби підпалював службові автомобілі Сил оборони. Чоловік працював у Києві, Дніпрі та Одесі, а за свою діяльність може сісти за ґрати.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

32-річний одесит шукав в інтернеті швидкий заробіток, коли потрапив на пропозицію ФСБ. Діючи за вказівками російських кураторів, він у липні 2024 приїхав до столиці та орендував подобово квартиру на масиві Осокорки. Зібравши все необхідне для підпалу, він одягнув темний одяг і попрямував до сусіднього двору, де стояв припаркований Volkswagen Transporter з символікою ЗСУ. Свої дії одесит зняв на відео та надіслав замовнику, щоб підтвердити виконання завдання. Після цього, немов нічого й не сталося, він повернувся додому в Одесу.

Одесит спалив авто на замовлення ФСБ. Фото: Київська міська прокуратура.

Затримання та обшуки

Але вдома його затримала СБУ. В ході слідства було встановлено, що фітнес-тренер намагався знищити шість транспортних засобів Сил оборони у трьох містах України. Під час обшуків у його помешканні було вилучено мобільний телефон із доказами його зв'язку з російськими спецслужбами.

Ємність із легкозаймистою рідиною. Фото: Київська міська прокуратура.

Одесит під підозрою

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує до восьми років тюрми. Розслідування продовжується, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.